Второй июль: Синоптики рассказали о погоде в сентябре

Жителей центральной части России на этой неделе ожидают по-июльски теплая погода, которая задержится до выходных. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на слова заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной.

По заявлению специалиста, днем столбики термометров будут колебаться между отметками от +22°С до +27°С. В тёмное время суток – не больше 14 градусов тепла. Как отмечает Газета.ру, осадков при этом не предвидится, однако утром и ночью возможен туман.