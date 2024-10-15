«Вторая причина»: Некачественные дороги приводят к тяжелым ДТП в регионах
Антон Шапарин заявил НСН, что тяжесть ДТП в Ставропольском крае в четыре раза выше, если сравнивать с Москвой.
Некачественные дороги и отсутствие знаков – это вторая по значимости причина ДТП во всех российских регионах, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025–2027 годов составит 853 млрд рублей, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт на заседании комитета по транспорту в Госдуме. Шапарин уверен, что нужно выделять еще больше средств.
«ДТП по причинам, которые связаны с некачественным состоянием дорожного полотна, с отсутствием знаков, случаются постоянно. Это вторая по значимости причина уже много лет, эта тенденция не меняется. Мы видим, что в ряде субъектов нормативное состояние дорог не выдерживается, в некоторых случаях даже возникает дальнейшая деградация дорожного полотна», - отметил он.
Шапарин отметил, что качество дорог напрямую влияет на тяжесть ДТП, эта статистика отличается в разных регионах.
«Традиционно страдают регионы, где мало автомобилей и при этом много дорог. Региональные фонды финансируются за счет транспортного налога. Конечно, например, в Забайкальском крае ситуация гораздо сложнее, чем в более густонаселенных районах. При этом, например, в Дагестане автомобилей очень много, но качество дорожного полотна страдает. Тяжесть ДТП в регионах сильно отличается. Например, тяжесть ДТП в Ставропольском крае в четыре раза выше, если сравнивать с Москвой. В Ставропольском крае очень плохие дороги и мало камер», - объяснил он.
В связи с этим Шапарин уверен, что выделять средств нужно больше.
«Министр транспорта говорил о том, что нужно выбрать приоритет в дорожном строительстве – обслуживание уже существующего дорожного фонда, а не строительство новых дорог. Мы считаем, что необходимо строить новые дороги тоже. Конечно, нужно выделять в таком случае гораздо больше. Потому что большие инфраструктурные проекты – это то, что стимулирует экономику», - заключил собеседник НСН.
Мировой опыт доказал неэффективность ремонта дорог, строить нужно с нуля, так как затраты на эти процессы примерно равные, заявил ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль «Радиоточке НСН».
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