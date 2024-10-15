«Вторая причина»: Некачественные дороги приводят к тяжелым ДТП в регионах

«ДТП по причинам, которые связаны с некачественным состоянием дорожного полотна, с отсутствием знаков, случаются постоянно. Это вторая по значимости причина уже много лет, эта тенденция не меняется. Мы видим, что в ряде субъектов нормативное состояние дорог не выдерживается, в некоторых случаях даже возникает дальнейшая деградация дорожного полотна», - отметил он.

Шапарин отметил, что качество дорог напрямую влияет на тяжесть ДТП, эта статистика отличается в разных регионах.

«Традиционно страдают регионы, где мало автомобилей и при этом много дорог. Региональные фонды финансируются за счет транспортного налога. Конечно, например, в Забайкальском крае ситуация гораздо сложнее, чем в более густонаселенных районах. При этом, например, в Дагестане автомобилей очень много, но качество дорожного полотна страдает. Тяжесть ДТП в регионах сильно отличается. Например, тяжесть ДТП в Ставропольском крае в четыре раза выше, если сравнивать с Москвой. В Ставропольском крае очень плохие дороги и мало камер», - объяснил он.

В связи с этим Шапарин уверен, что выделять средств нужно больше.

«Министр транспорта говорил о том, что нужно выбрать приоритет в дорожном строительстве – обслуживание уже существующего дорожного фонда, а не строительство новых дорог. Мы считаем, что необходимо строить новые дороги тоже. Конечно, нужно выделять в таком случае гораздо больше. Потому что большие инфраструктурные проекты – это то, что стимулирует экономику», - заключил собеседник НСН.

Мировой опыт доказал неэффективность ремонта дорог, строить нужно с нуля, так как затраты на эти процессы примерно равные, заявил ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль «Радиоточке НСН».

