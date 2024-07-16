«Штрафы не помогут»: Дорожников призвали перенять китайский опыт ремонта дорог

Наиболее часто при строительстве дорог в России разбавляют асфальт песком и занимаются подменой так называемых «шайб» (вырезаемых для пробы фрагментов дорожного полотна), исправить ситуацию поможет ответственность отдельных должностных лиц и компании в целом, а также китайский метод обслуживания дорог. Об этом НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Агентство ТАСС ранее сообщило, что в Госдуму внесут законопроект о двукратном увеличении штрафов для дорожных служб за некачественный ремонт. Отмечается, что размер штрафа будет достигать одного миллиона рублей. Крохмаль заявил, что размер штрафа на качество работы дорожников никак не повлияют, и призвал взять на вооружение опыт Китая.