«Штрафы не помогут»: Дорожников призвали перенять китайский опыт ремонта дорог
Важно ввести персональную и коллективную ответственность за состояние дороги и установить гарантийный срок обслуживания дороги, а не увеличивать штрафы, сказал НСН Константин Крохмаль.
Наиболее часто при строительстве дорог в России разбавляют асфальт песком и занимаются подменой так называемых «шайб» (вырезаемых для пробы фрагментов дорожного полотна), исправить ситуацию поможет ответственность отдельных должностных лиц и компании в целом, а также китайский метод обслуживания дорог. Об этом НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
Агентство ТАСС ранее сообщило, что в Госдуму внесут законопроект о двукратном увеличении штрафов для дорожных служб за некачественный ремонт. Отмечается, что размер штрафа будет достигать одного миллиона рублей. Крохмаль заявил, что размер штрафа на качество работы дорожников никак не повлияют, и призвал взять на вооружение опыт Китая.
«Для контроля дорожных служб штрафы уже не играют абсолютно никакой роли. Нет никакой гарантии, что ситуация изменится. Здесь нужно вводить, во-первых, персональную ответственность учредителей и организаторов ответственной компании, во-вторых, ответственность самой компании по проведению работ. Еще важный момент — следует ввести гарантийный срок обслуживания дороги. Можно, например, пойти по китайскому сценарию: закрепить дорогу за конкретной компанией, которая будет ее обслуживать. Аннулирование такой компании в Китае рассматривается и обсуждается как нечто экстраординарное, ищется замена, погашаются все долги и так далее. Это может помочь исправить ситуацию», — сказал Крохмаль.
Собеседник НСН перечислил наиболее частые нарушения при строительстве дорог в России.
«Есть система очень жесткого мухлежа, когда по бумагам у нас автобаны посерьезнее и получше, чем в Германии, а на самом деле хуже, чем проселочная дорога в каком-нибудь захолустном уголке Европы. Почему? Во-первых, разбавляют песком асфальт ради очень большой экономии и того, чтобы украсть очень много денег. Второй момент — так называемые “шайбы”, круглые отверстия, которые высверливают на дорожном полотне и отправляют на экспертизу. В России порой происходит подмена “шайб” — выпиливают “шайбы” с нормальной трассы, подкладывают в ведро с темной жидкостью, при экспертах выпиливают другую “шайбу”, меняют ее, и у нас по бумагам все отлично», — подытожил он.
Ранее Крохмаль заявил, что в России следует ввести персональную ответственность за чиновничью коррупцию, которая распространяется на воровство при строительстве дорог. Он предложил перенять опыт Китая, который за несколько лет при помощи расстрелов искоренил недобросовестных чиновников.
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