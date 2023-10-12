ВТБ: Телефонные мошенники стали использовать музыку из рекламы банков

Как отметили в банке, с помощью такого приема злоумышленники рассчитывают укрепить доверие собеседника в том, что звонок действительно идет в кредитную организацию. Мошенники звонят потенциальной жертве и, не дожидаясь ответа, сбрасывают звонок. Если собеседник перезванивает абоненту, то слышит знакомую композицию. Далее злоумышленники действуют по стандартной схеме, когда псевдосотрудник банка пытается получить коды из смс-сообщений и данные учетной записи онлайн-банка, чтобы вывести деньги со счета.

«Музыка, которая ассоциируется с банком, может убедить жертву, что она разговаривает с официальным представителем, и склонить к необдуманным действиям. Мы рекомендуем в любой ситуации, которая кажется вам неестественной и странной, немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк», — посоветовала вице-президент, глава департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.

Ранее в Банке России предупредили о новой волне мошеннических звонков, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников Центробанка и пытаются похитить деньги россиян, пишет «Свободная пресса».

