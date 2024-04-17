ВТБ: Россияне стали больше тратить на здоровье и спорт
Клиенты банка ВТБ в первом квартале 2024 года потратили на спорт и медицину более 42 млрд рублей. Об этом сообщает Газета.Ru.
Издание ссылается на результаты исследования кредитной организации, согласно которым указанная сумма на 21% больше расходов за январь-март 2023 года.
Уточняется, что на медицинские товары, услуги и лекарства клиенты банка потратили в первом квартале более 34,3 млрд рублей (+23%). Большая часть этой суммы, а именно 25,1 млрд рублей, пришлась на покупки лекарств в аптеках.
На спортивные товары, в том числе спецоборудование, велотехнику, экипировку, абонементы в фитнес-центры и другие подобные расходы, клиенты ВТБ потратили восемь млрд рублей. При этом спрос на спортивные товары вырос на 3%, а объём трат - на 11%.
Ранее компания Regions Development выяснила, что в России самым популярным видом спорта у женщин стала йога и схожие виды физической активности, такие как пилатес, калланетика и стретчинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru