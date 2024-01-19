Исследование: Россиянам не хватает свободного времени

Более трети опрошенных домохозяйств пожаловались, что им не хватает времени на дополнительное обучение и здоровье. Также им бы хотелось уделять больше внимания детям.



Это явление называется «бедность по времени». Такой дефицит может привести к сокращению благосостояния и человеческого капитала.

Ранее стало известно, что больше половины россиян считают, что супруги могут считаться семьей только если у них есть ребенок, отмечает «Радиоточка НСН».

