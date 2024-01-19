Исследование: Россиянам не хватает свободного времени
19 января 202420:11
Россиянам не хватает свободного времени, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на исследование МГУ.
Более трети опрошенных домохозяйств пожаловались, что им не хватает времени на дополнительное обучение и здоровье. Также им бы хотелось уделять больше внимания детям.
Это явление называется «бедность по времени». Такой дефицит может привести к сокращению благосостояния и человеческого капитала.
Ранее стало известно, что больше половины россиян считают, что супруги могут считаться семьей только если у них есть ребенок, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: Женщины чаще мужчин не хотят делиться премией с супругами
- Ракетную тревогу объявили в Курске
- Захарова сочла блокировку канала Михалкова примером цензуры Запада
- Азербайджан поставил в Россию за месяц 3 миллиона яиц
- Microsoft подтвердила выход игры про Индиану Джонса в 2024 году
- С организатора выступления Сюткина взыскали 340 тысяч за песни «Браво»
- Росстат: естественная убыль населения сократилась на 19%
- Исследование: Россиянам не хватает свободного времени
- Опрос: 56% россиян считают, что люди могут считаться семьей только если у них есть ребенок
- Дарья Трепова выступит в суде с последним словом 22 января
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru