Исследование: Россиянам не хватает свободного времени

Россиянам не хватает свободного времени, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на исследование МГУ.

Опрос: У 41% россиян преобладает тревожное настроение

Более трети опрошенных домохозяйств пожаловались, что им не хватает времени на дополнительное обучение и здоровье. Также им бы хотелось уделять больше внимания детям.

Это явление называется «бедность по времени». Такой дефицит может привести к сокращению благосостояния и человеческого капитала.

Ранее стало известно, что больше половины россиян считают, что супруги могут считаться семьей только если у них есть ребенок, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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