ВТБ объявил о повышении стоимости СМС-уведомлений

ВТБ намерен с 1 августа повысить стоимость СМС-уведомлений с 59 рублей до 79 рублей, сообщает РИА Новости.

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В кредитной организации отметили, что решение было принято «вслед за другими игроками рынка» и затронет только около 5% клиентов.

«Наше решение обусловлено повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям», - отметили в ВТБ.

Ранее Сбербанк объявил, что с 1 августа будет на 10 рублей повышена стоимость уведомлений об операциях, она составит 40 рублей или 70 рублей в месяц, передаёт ОТР.

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