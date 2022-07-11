Эксперт допустил снижение стоимости бензина на АЗС в России
Стоимость бензина на автозаправочных станциях в России может заметно снизиться через полгода, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта топливного рынка Олега Ашихмина.
По его словам, оптовые цены на топливо в стране снизились из-за профицита на внутреннем рынке. Избыточное предложение возникло из-за трудностей, с которыми сталкиваются экспортеры. Эксперт отмечает, что одна из причин, по которым для конечного потребителя бензин не дешевеет, заключается в опасениях владельцев АЗС, что динамика оптовых цен изменится.
«В такой ситуации операторы АЗС не спешат сильно снижать цены, чтобы потом не пришлось их резко повышать», — считает Ашихмин.
Он отметил, что розничные цены могут упасть, если оптовые продержатся на низком уровне как минимум полгода.
Бензин в рознице существенно не подешевеет из-за снижения цен на него в оптовом сегменте, так как АЗС будут компенсировать свои прошлогодние убытки, заявил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН»
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