Эксперт допустил снижение стоимости бензина на АЗС в России

Стоимость бензина на автозаправочных станциях в России может заметно снизиться через полгода, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта топливного рынка Олега Ашихмина.

Автоэксперт рассказал об опасности использования плохого бензина

По его словам, оптовые цены на топливо в стране снизились из-за профицита на внутреннем рынке. Избыточное предложение возникло из-за трудностей, с которыми сталкиваются экспортеры. Эксперт отмечает, что одна из причин, по которым для конечного потребителя бензин не дешевеет, заключается в опасениях владельцев АЗС, что динамика оптовых цен изменится.

«В такой ситуации операторы АЗС не спешат сильно снижать цены, чтобы потом не пришлось их резко повышать», — считает Ашихмин.

Он отметил, что розничные цены могут упасть, если оптовые продержатся на низком уровне как минимум полгода.

Бензин в рознице существенно не подешевеет из-за снижения цен на него в оптовом сегменте, так как АЗС будут компенсировать свои прошлогодние убытки, заявил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Цены На Бензин
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