Эксперт допустил снижение стоимости бензина на АЗС в России

По его словам, оптовые цены на топливо в стране снизились из-за профицита на внутреннем рынке. Избыточное предложение возникло из-за трудностей, с которыми сталкиваются экспортеры. Эксперт отмечает, что одна из причин, по которым для конечного потребителя бензин не дешевеет, заключается в опасениях владельцев АЗС, что динамика оптовых цен изменится.

«В такой ситуации операторы АЗС не спешат сильно снижать цены, чтобы потом не пришлось их резко повышать», — считает Ашихмин.

Он отметил, что розничные цены могут упасть, если оптовые продержатся на низком уровне как минимум полгода.

Бензин в рознице существенно не подешевеет из-за снижения цен на него в оптовом сегменте, так как АЗС будут компенсировать свои прошлогодние убытки, заявил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН»

