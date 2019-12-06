«ВТБ-Лизинг» прокомментировал расследования ФБК о бизнес-джетах
В «ВТБ-Лизинг» отреагировали на расследования ФБК, в которых фигурируют бизнес-джеты, принадлежность которых приписывается компании. Комментарий «ВТБ-Лизинг» находится в распоряжении РБК.
Так, в компании отметили, что продемонстрированные в расследованиях бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам.
Как заявили в компании, самолеты бизнес-класса были проданы сторонним компаниям в 2017 году в связи с санкционными рисками. Также в комментарии подчеркивается, что все 9 бортов были проданы на рыночных условиях, что подтверждается документами.
По данным РБК, в настоящее время в собственности компании 82 гражданских самолета.
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