В правительстве прокомментировали расследование ФБК про жену Медведева
Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) про супругу Дмитрия Медведева.
Ранее ФБК опубликовал видеоролик, в котором утверждалось наличие самолета у супруги главы кабмина.
В беседе с Lenta.ru Осипов назвал эту информацию "очередным манипулированием неподтвержденной информацией". Также он отметил, что перемещение семьи премьер-министра не является доступным, поскольку находится под госохраной.
Кроме того, представитель Медведева добавил, что в случае использования транспорта, не указанного в соответствующей декларации, все расходы семьей премьер-министра ведутся из личных средств.
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