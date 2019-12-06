В правительстве прокомментировали расследование ФБК про жену Медведева

6 декабря 201923:40

Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) про супругу Дмитрия Медведева.

Песков заявил, что не интересуется расследованиями ФБК

Ранее ФБК опубликовал видеоролик, в котором утверждалось наличие самолета у супруги главы кабмина.

В беседе с Lenta.ru Осипов назвал эту информацию "очередным манипулированием неподтвержденной информацией". Также он отметил, что перемещение семьи премьер-министра не является доступным, поскольку находится под госохраной.

Кроме того, представитель Медведева добавил, что в случае использования транспорта, не указанного в соответствующей декларации, все расходы семьей премьер-министра ведутся из личных средств.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий МедведевФонд Борьбы С Коррупцией