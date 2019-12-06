В правительстве прокомментировали расследование ФБК про жену Медведева

Ранее ФБК опубликовал видеоролик, в котором утверждалось наличие самолета у супруги главы кабмина.

В беседе с Lenta.ru Осипов назвал эту информацию "очередным манипулированием неподтвержденной информацией". Также он отметил, что перемещение семьи премьер-министра не является доступным, поскольку находится под госохраной.

Кроме того, представитель Медведева добавил, что в случае использования транспорта, не указанного в соответствующей декларации, все расходы семьей премьер-министра ведутся из личных средств.

