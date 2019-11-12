ВТБ назвал неактуальными утекшие в сеть данные клиентов

12 ноября 201910:11

Банк ВТБ прокомментировал информацию об утечке данных своих клиентов. Там сообщили, что информация, появившаяся в сети и СМИ, неактуальна. Кроме того, речь идет о единичных случаях утечки информации. В банке также уточнили, что информационной безопасности клиентов ничего не угрожает, поскольку указанная информация не позволяет получить доступ к их счетам, пишет RT.

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В пресс-службе финансовой организации рассказали о том, что уже было проведено расследование о появлении этой информации. Представители банка уже связались с клиентами, информация о которых могла быть скомпрометирована, и принесли свои извинения.

В ВТБ добавили, что сейчас принимается ряд комплексных мер для защиты как от внешних, так и от внутренних мошеннических действий, сообщает Ura.ru.

В конце октября сообщалось, что в интернете продaется бaзa дaнных о почти 12 тысячах грaждaн, которые взяли кредит в Сбербaнке.

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