ВТБ назвал неактуальными утекшие в сеть данные клиентов

В пресс-службе финансовой организации рассказали о том, что уже было проведено расследование о появлении этой информации. Представители банка уже связались с клиентами, информация о которых могла быть скомпрометирована, и принесли свои извинения.

В ВТБ добавили, что сейчас принимается ряд комплексных мер для защиты как от внешних, так и от внутренних мошеннических действий, сообщает Ura.ru.

В конце октября сообщалось, что в интернете продaется бaзa дaнных о почти 12 тысячах грaждaн, которые взяли кредит в Сбербaнке.

