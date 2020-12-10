Вступило в силу соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о взаимном признании виз. Согласно документу, граждане третьих стран смогут въезжать в Россию с визой Белоруссии, и наоборот. Договор опубликован на национальном правовом портале.
Закон о ратификации белорусско-российского соглашения был принят верхней палатой парламента Белоруссии 20 ноября.
Главы МИД России и МИД Белоруссии подписали соглашение о взаимном признании виз 19 июня в Минске. Договор позволяет жителям третьих стран и лицам без гражданства пересекать сухопутную границу РФ и Белоруссии на самолете, железной дороге и автомобиле, имея визу одной страны.
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