Белоруссия закрывает границы из-за коронавируса

Мера также коснется иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны.

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коронавирус ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир, сообщает агентство БелТА.

Ранее глава государства заявил, что врачи, которые откликнутся на призыв Польши и поедут туда помогать бороться с коронавирусом, назад не вернутся. По словам Лукашенко, Белоруссии самой нужны врачи, а лишних нет.

