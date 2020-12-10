Белоруссия закрывает границы из-за коронавируса

Белорусские власти на фоне борьбы с эпидемией коронавируса временно приостанавливают выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска, говорится на национальном правовом интернет-портале страны.

Решение вступит в силу через 10 дней. Речь идет об автодорожных, железнодорожных, речных пограничных пунктах пропуска. Пересечение госграницы на выезд может быть в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами.

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Мера также коснется иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны.

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коронавирус ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир, сообщает агентство БелТА.

Ранее глава государства заявил, что врачи, которые откликнутся на призыв Польши и поедут туда помогать бороться с коронавирусом, назад не вернутся. По словам Лукашенко, Белоруссии самой нужны врачи, а лишних нет.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ГраницаКоронавирусБелоруссия
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