Вступили в силу изменения правил климатологических особенностей строительства
Вступили в силу изменения в свод правил, который регулирует климатологические особенности строительства в регионах, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.
По его словам, в августе этого года в актуализированный свод правил внесли уточняющую информацию по климатическим данным субъектов России, привели климатические характеристики для вновь присоединенных территорий: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Левкин отметил, что в подготовке предложений принимал участие департамент градостроительной политики, в Минстрой России направили предложения по актуализации климатологических параметров для Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru