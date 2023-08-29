Вступили в силу изменения правил климатологических особенностей строительства

Вступили в силу изменения в свод правил, который регулирует климатологические особенности строительства в регионах, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

По его словам, в августе этого года в актуализированный свод правил внесли уточняющую информацию по климатическим данным субъектов России, привели климатические характеристики для вновь присоединенных территорий: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Левкин отметил, что в подготовке предложений принимал участие департамент градостроительной политики, в Минстрой России направили предложения по актуализации климатологических параметров для Москвы.

