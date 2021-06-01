Вступил в силу запрет продажи sim-карт на улице

Запрет на продажу sim-карт в нестационарных торговых объектах вступил в силу в России. Такой закон ранее был подписан президентом Владимиром Путиным.

Исключение составят случаи, когда оператор связи или уполномоченное им лицо заключает договор об оказании услуг связи в передвижных пунктах обслуживания абонентов.