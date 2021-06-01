Вступил в силу запрет продажи sim-карт на улице

Запрет на продажу sim-карт в нестационарных торговых объектах вступил в силу в России. Такой закон ранее был подписан президентом Владимиром Путиным.

Исключение составят случаи, когда оператор связи или уполномоченное им лицо заключает договор об оказании услуг связи в передвижных пунктах обслуживания абонентов.

Распознавание по лицу создаст угрозу данным россиян

Также договоры на услуги связи можно будет заключать в интернете. При этом используется электронная подпись физлица, которая идентифицируются с использованием ЕСИА и единой биометрической системы.

Оператор связи для заключения договоров сможет использовать в том числе оборудованные торговые места в стационарных торговых объектах и в зонах, предназначенных для осуществления торговой деятельности.


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