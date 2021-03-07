Вступил в силу закон о запрете высаживать из транспорта безбилетных детей

В России вступает в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд, сообщает РИА Новости.

Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников

Речь идет о детях, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Также закон разграничивает между федеральным центром и регионами страны полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о случаях, когда детей-безбилетников высаживали из автобусов на мороз или в малолюдном месте.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиОбщественный Транспорт
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