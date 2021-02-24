Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников
Федеральный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, который в том числе запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет, подписал президент РФ Владимир Путин. Он размещен на официальном портале правовой информации.
Проект закона был разработан Минтрансом РФ. Изменения вносятся в статью 20 устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
Теперь детей до 16 лет без билета нельзя будет высаживать из транспорта, если они следуют без сопровождения взрослого.
Документ позволяет регионам предоставить контролерам право требовать у безбилетников документы.
Госдума приняла соответствующий законопроект на прошлой неделе, передает Ura.ru. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо, поскольку это опасно для его жизни и здоровья.
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