Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников

Федеральный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, который в том числе запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет, подписал президент РФ Владимир Путин. Он размещен на официальном портале правовой информации.

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Проект закона был разработан Минтрансом РФ. Изменения вносятся в статью 20 устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Теперь детей до 16 лет без билета нельзя будет высаживать из транспорта, если они следуют без сопровождения взрослого.

Документ позволяет регионам предоставить контролерам право требовать у безбилетников документы.

Госдума приняла соответствующий законопроект на прошлой неделе, передает Ura.ru. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо, поскольку это опасно для его жизни и здоровья.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТранспортДетиЗакон
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