Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников

Проект закона был разработан Минтрансом РФ. Изменения вносятся в статью 20 устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Теперь детей до 16 лет без билета нельзя будет высаживать из транспорта, если они следуют без сопровождения взрослого.

Документ позволяет регионам предоставить контролерам право требовать у безбилетников документы.

Госдума приняла соответствующий законопроект на прошлой неделе, передает Ura.ru. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо, поскольку это опасно для его жизни и здоровья.

