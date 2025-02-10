«Встречи с друзьями и театры»: Психолог посоветовала, как пережить зимнюю хандру
Люди часто испытывают грусть и тоску в период нехватки солнца и в холода. Справиться с этим помогут встречи с друзьями и близкими, а также посещение новых мест. Об этом рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева. Ее слова приводит ФедералПресс.
Она отметила, что важно разнообразить свою жизнь. Например, посещением театров, музеев или спонтанной поездкой.
Также хороший способ справиться с депрессивным настроением – это обновить интерьер. Например, купить яркий декор, новую посуду или плед.
Также важно проводить время с близкими и извлекать всю выгоду из этого времени года, а не мечтать заранее о весне или лете.
Ранее врач-психиатр Геннадий Гуревич заявил, что ближе к завершению зимы увеличивается количество обращений россиян к психологу с паническими атаками, которые связаны с дефицитом солнечного света, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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