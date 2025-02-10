«Встречи с друзьями и театры»: Психолог посоветовала, как пережить зимнюю хандру

Люди часто испытывают грусть и тоску в период нехватки солнца и в холода. Справиться с этим помогут встречи с друзьями и близкими, а также посещение новых мест. Об этом рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева. Ее слова приводит ФедералПресс.

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Она отметила, что важно разнообразить свою жизнь. Например, посещением театров, музеев или спонтанной поездкой.

Также хороший способ справиться с депрессивным настроением – это обновить интерьер. Например, купить яркий декор, новую посуду или плед.

Также важно проводить время с близкими и извлекать всю выгоду из этого времени года, а не мечтать заранее о весне или лете.

Ранее врач-психиатр Геннадий Гуревич заявил, что ближе к завершению зимы увеличивается количество обращений россиян к психологу с паническими атаками, которые связаны с дефицитом солнечного света, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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