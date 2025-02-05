Эксперт Спижевой рассказал, когда следует обратиться к школьному психологу
Нарушение сна или бессонница являются одними из «тревожных звонков», которые сигнализируют о том, что следует обратиться к школьному психологу. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил психолог, руководитель проекта «Школа родителей нового поколения» Григорий Спижевой.
По его словам, в список таких «тревожных звонков» также входят беспричинные перепады настроения, заикание, нервные тики, энурез, постоянные кошмары и страх спать в одиночестве.
Также посетить школьного психолога необходимо в случае, если ребёнок не может выстроить отношения с одноклассниками.
«Даже если ребёнок что-то стесняется сказать родителям, он может сказать психологу... это лучше, чем поиск решения волнующего вопроса или проблемы в интернете или у одноклассников», – указал Спижевой.
Эксперт добавил, что родителям также следует периодически общаться психологами и педагогами, и изучать педагогическую и психологическую литературу.
Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова рассказала «Радиоточке НСН», что нервность и частые болезни ребёнка могут указывать на то, что он подвергается травле в школе.
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