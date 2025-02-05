Эксперт Спижевой рассказал, когда следует обратиться к школьному психологу

По его словам, в список таких «тревожных звонков» также входят беспричинные перепады настроения, заикание, нервные тики, энурез, постоянные кошмары и страх спать в одиночестве.

Также посетить школьного психолога необходимо в случае, если ребёнок не может выстроить отношения с одноклассниками.

«Даже если ребёнок что-то стесняется сказать родителям, он может сказать психологу... это лучше, чем поиск решения волнующего вопроса или проблемы в интернете или у одноклассников», – указал Спижевой.

Эксперт добавил, что родителям также следует периодически общаться психологами и педагогами, и изучать педагогическую и психологическую литературу.

Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова рассказала «Радиоточке НСН», что нервность и частые болезни ребёнка могут указывать на то, что он подвергается травле в школе.