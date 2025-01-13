В 2025 году россиянам по ОМС станут доступны операции на сердце и реабилитация

В 2025 году россиянам по ОМС станут доступны операции на сердце и реабилитация, пишет kp.ru со ссылкой на доктора доктор медицинских наук Алексея Березникова.

По его словам, в этом году финансирование процедур, которые доступны по ОМС, было увеличено на 15% до 590 миллиардов рублей. Также повышается доступность процедуры ЭКО, для пар, которые не могут иметь детей, выделили на 13% больше средств в 2025 году.

СМИ: В мире родился первый ребенок по технологии созревания яйцеклетки вне тела

До этого глава Совета федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав урегулировать напряженную ситуацию в связи с обязательным введением клинических рекомендаций с 1 января 2025 года.

Председатель Московского городского научного общества терапевтов (МГНОТ) Павел Воробьев сообщил, что клинические рекомендации по определению не могут носить обязательный характер, и для врачей важно иметь возможность самостоятельно назначать лечение каждому конкретному пациенту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:МедицинаВрачиОМС

Горячие новости

Все новости

партнеры