В 2025 году россиянам по ОМС станут доступны операции на сердце и реабилитация
В 2025 году россиянам по ОМС станут доступны операции на сердце и реабилитация, пишет kp.ru со ссылкой на доктора доктор медицинских наук Алексея Березникова.
По его словам, в этом году финансирование процедур, которые доступны по ОМС, было увеличено на 15% до 590 миллиардов рублей. Также повышается доступность процедуры ЭКО, для пар, которые не могут иметь детей, выделили на 13% больше средств в 2025 году.
До этого глава Совета федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав урегулировать напряженную ситуацию в связи с обязательным введением клинических рекомендаций с 1 января 2025 года.
Председатель Московского городского научного общества терапевтов (МГНОТ) Павел Воробьев сообщил, что клинические рекомендации по определению не могут носить обязательный характер, и для врачей важно иметь возможность самостоятельно назначать лечение каждому конкретному пациенту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru