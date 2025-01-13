В 2025 году россиянам по ОМС станут доступны операции на сердце и реабилитация, пишет kp.ru со ссылкой на доктора доктор медицинских наук Алексея Березникова.

По его словам, в этом году финансирование процедур, которые доступны по ОМС, было увеличено на 15% до 590 миллиардов рублей. Также повышается доступность процедуры ЭКО, для пар, которые не могут иметь детей, выделили на 13% больше средств в 2025 году.