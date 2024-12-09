На Солнце произошла мощная вспышка
9 декабря 202403:32
Мощная вспышка отмечена на Солнце, сообщает РИА Новости.
Она достигла балла Х2.2. За несколько часов до этого произошла сильная вспышка среднего балла М3.2.
Вспышку сопровождал небольшой выброс корональной массы. Земле это не угрожает.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что магнитные бури не повлияли на работу в Кремле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru