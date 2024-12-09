На Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка отмечена на Солнце, сообщает РИА Новости.

На Солнце произошла вспышка класса M

Она достигла балла Х2.2. За несколько часов до этого произошла сильная вспышка среднего балла М3.2.

Вспышку сопровождал небольшой выброс корональной массы. Земле это не угрожает.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что магнитные бури не повлияли на работу в Кремле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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