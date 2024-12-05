Эксперт рассказал о значимости ВСМ-1 для Москвы как лидера по транспортной доступности

Высокоскоростная магистраль из Москвы в Санкт-Петербург протяженностью около 700 километров свяжет регионы страны и будет способствовать их развитию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, после завершения строительства магистрали в два раза уменьшается время для того, чтобы доехать от Москвы до Санкт-Петербурга.

«И количество пассажиров, которых, предполагается, будут линии перевозить, по сравнению с тем, что сегодня есть, должно увеличиться в четыре-пять раз. То есть это совершенно другой объем перевозок. Но это естественно, потому что две агломерации, большие агломерации, которые включают в себя и области, которые рядом, составляют где-то около 40 миллионов человек. То есть это 30% населения страны. И такая связь между ними, конечно, даст синергию развития наших регионов, не только столичных, но и всех, которые находятся рядом с ними», — подчеркнул Собянин.

Независимый экономист Андрей Бархота отметил, что интеграция высокоскоростной магистрали в существующую дорожно-транспортную систему Москвы позволит усилить транспортную инфраструктуру в направлении увеличения вовлечённости пересадочных узлов.

А это, по его словам, в свою очередь, позволит москвичам сократить время в пути при повышении уровня комфорта выбранного транспортного маршрута.

«Обустройство пешеходных переходов и пересеченных участков ВСМ-1 обеспечит необходимые условия безопасности и высокой эффективности новых транспортных объектов. Опережающее развитие московского транспорта ставит столицу на один уровень с ведущими мегаполисами мира по показателям транспортной доступности и комфорта», - добавил Бархота.

