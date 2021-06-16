«Вскрытие покажет». Лавров пошутил после сдачи теста на COVID-19

Глава МИДа России Сергей Лавров за день до женевского саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сдал тест на COVID-19. Сегодня министерство иностранных дел России опубликовало в своем Telegram-канале короткое видео, на котором глава ведомства выходит из процедурного кабинета.

«Вскрытие покажет», - отшутился Лавров на вопрос, какими были результаты теста.

Встреча Путина и Байдена состоится на вилле Ла Гранж в Женеве. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в списке тем фигурируют Украина, Белоруссия и Навальный.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», говоря о возможном обмене оппозиционера Алексея Навального, предположил, что Байден захочет «вызволить своего агента».

