ВШЭ: Зарплата стала основным источником дохода обеспеченных россиян
Зарплата на основной работе стало главным источником дохода для 69% обеспеченных россиян. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ВШЭ.
Уточняется, что аналитики ВШЭ относят к обеспеченным семьям тех, чей совокупный доход начинается от 101 тысячи рублей. При этом средний доход в подобных случаях составил 227 тысяч рублей.
Еще одним источником дохода стали проценты по вкладам, их получает 54% обеспеченных граждан. Также распространенными источниками дохода является прибыль от бизнеса (48%), доход от сдачи в аренду недвижимости (30%) и ценных бумаг (30%)
Ранее сообщалось, что на конец 2023 года число банковских клиентов с капиталов от 100 миллионов рублей в России достигло 21,8 тысячи, что на 50% больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточке НСН».
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- ВШЭ: Зарплата стала основным источником дохода обеспеченных россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru