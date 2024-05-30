ВШЭ: Зарплата стала основным источником дохода обеспеченных россиян

Уточняется, что аналитики ВШЭ относят к обеспеченным семьям тех, чей совокупный доход начинается от 101 тысячи рублей. При этом средний доход в подобных случаях составил 227 тысяч рублей.

Еще одним источником дохода стали проценты по вкладам, их получает 54% обеспеченных граждан. Также распространенными источниками дохода является прибыль от бизнеса (48%), доход от сдачи в аренду недвижимости (30%) и ценных бумаг (30%)

Ранее сообщалось, что на конец 2023 года число банковских клиентов с капиталов от 100 миллионов рублей в России достигло 21,8 тысячи, что на 50% больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточке НСН».

