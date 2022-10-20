Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности национального рейтинга вузов

Путин пострелял из СВД на полигоне под Рязанью при инспекции мобилизованных Госдума усилит взаимодействие с Минобороны в закрытом режиме Отменена сдача ПЦР-теста на ковид для прибывающих непривитых россиян Интервалы движения поездов на зеленой линии метро Москвы увеличены Новая партия интернет-спутников Starlink выводится на орбиту