Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности национального рейтинга вузов

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки совместно с Минвостокразвития рассмотреть вопрос о целесообразности создания нового национального рейтинга отечественных вузов, сообщает RT.

В пресс-службе Кремля уточнили, что данный пункт содержится в перечне поручений президента РФ.

Доклад главе государства по этому вопросу должен быть представлен до 15 ноября 2022 года.

Ранее МГУ вылетел из списка лучших вузов мира по качеству образования, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РейтингвузыМинобрнаукиВладимир Путин
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