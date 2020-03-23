ВШЭ соберет комиссию из-за поста профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

Ранее профессор опубликовал пост в Facebook, потребовав «уничтожить хирургическим путем» и «эвакуировать в северные края» оппозицию и либералов, обвинив последних в распространении коронавируса в России, так как из-за «либеральной сволоты» умирают граждане.

В свою очередь в руководстве НИУ ВШЭ назвали поведение Матвйчева неприемлемым. Там попросили членов созываемой комиссии дать оценку словам профессора,сообщает Газета.ру

Сам Матвейчев заявил телеканалу «360», что его пост стал следствием эмоционального порыва. Его возмутило поведение неких «либералов» в аэропорту, которые после прибытия из заграницы отказывались заполнить анкету в связи с рапространением коронавируса.

После разразившегося скандала преподаватель удалил пост.

