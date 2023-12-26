ВШЭ: Около 32% россиян относилось к среднему классу в 2022 году

Эксперт выделяет средний класс по социально-профессиональному статусу (руководители, профессионалы, специалисты), уровню образования (высшее), доходу (от 1,25 медианы — более 29 тысяч рублей на члена семьи). Мареева применяет при расчетах медианный доход по данным итогов «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения» ВШЭ, согласно которому он составляет 23,3 тысячи рублей на члена домохозяйства.

Доля среднего класса в стране в прошлом году составила 31,7% — это максимальный показатель за почти десять лет. При этом на устойчивую часть — ядро — среднего класса приходится около трети от его состава. К этой категории относят управленцев высшего звена и высококвалифицированных профессионалов, которые обладают всеми тремя признаками среднего класса. Периферию класса составляют управленцы низшего звена, средние специалисты, административный персонал, рядовые сотрудники сферы торговли и бытового обслуживания.

Как отмечает Мареева, расширение средней группы происходит за счет «подтягивания» россиян из зоны неблагополучия и сокращения высокодоходной и верхней страты. Исследователь подчеркивает, что оценки среднего класса и средних слоев по доходам (0,75-2 медианы) не совпадает.

Специалист заключила, что в России сформировалось общество массовых средних слоев по доходам и возможностям, но не массовой средней группы.

