ВШЭ: Около 32% россиян относилось к среднему классу в 2022 году
Доля среднего класса в России составила около 32% в 2022 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные заведующей центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светланы Мареевой.
Эксперт выделяет средний класс по социально-профессиональному статусу (руководители, профессионалы, специалисты), уровню образования (высшее), доходу (от 1,25 медианы — более 29 тысяч рублей на члена семьи). Мареева применяет при расчетах медианный доход по данным итогов «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения» ВШЭ, согласно которому он составляет 23,3 тысячи рублей на члена домохозяйства.
Доля среднего класса в стране в прошлом году составила 31,7% — это максимальный показатель за почти десять лет. При этом на устойчивую часть — ядро — среднего класса приходится около трети от его состава. К этой категории относят управленцев высшего звена и высококвалифицированных профессионалов, которые обладают всеми тремя признаками среднего класса. Периферию класса составляют управленцы низшего звена, средние специалисты, административный персонал, рядовые сотрудники сферы торговли и бытового обслуживания.
Как отмечает Мареева, расширение средней группы происходит за счет «подтягивания» россиян из зоны неблагополучия и сокращения высокодоходной и верхней страты. Исследователь подчеркивает, что оценки среднего класса и средних слоев по доходам (0,75-2 медианы) не совпадает.
Специалист заключила, что в России сформировалось общество массовых средних слоев по доходам и возможностям, но не массовой средней группы.
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