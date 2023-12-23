Валютные депозиты россиян выросли до $27,1 миллиарда
Валютные депозиты граждан в российских банках выросли впервые с мая 2022 года и составили $27,1 млрд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Банка России.
С последнего месяца весны прошлого года депозиты в валюте постоянно сокращались. При этом в ноябре 2022-го их объем не менялся. В ноябре уходящего года традиционные валютные депозиты показали рост на 1% по сравнению с октябрем (до $27,1 млрд). Однако их объем остается на минимальном уровне с начала 2008 года.
По данным Центробанка, средства граждан на текущих счетах сокращаются. В ноябре их объем снизился на 1,1%, до $14,6 млрд, по сравнению с предыдущим месяцем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru