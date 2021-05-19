Всероссийскую перепись населения предложили перенести на октябрь

Также Турчак отметил, что переписчики и агитаторы, как правило, одни и те же люди. В ходе совещания о реализации отдельных положений послания президента Федеральному собранию он попросил президента поддержать его предложение о переносе переписи на октябрь.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН назвал население России после новой переписи.



