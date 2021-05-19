Всероссийскую перепись населения предложили перенести на октябрь
Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть этот вопрос.
Турчак пояснил, что с июня по сентябрь в стране пройдет избирательная кампания в Госдуму. По времени это совпадает с проведением Всероссийской переписи населения, которая запланирована на август-сентябрь. По мнению политика, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, то это может вызвать только раздражение у населения.
Также Турчак отметил, что переписчики и агитаторы, как правило, одни и те же люди. В ходе совещания о реализации отдельных положений послания президента Федеральному собранию он попросил президента поддержать его предложение о переносе переписи на октябрь.
Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН назвал население России после новой переписи.
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