Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь
Правительство России приняло решение перенести Всероссийскую перепись населения из-за коронавируса - с апреля на сентябрь 2021 года, сообщает пресс-служба Росстата.
В ведомстве уточнили, что к осени в России ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации, поэтому сентябрь текущего года рассматривается как «окно возможностей» для проведения переписи в наиболее безопасный период.
В Росстате отметили, что новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей. Кроме того, именно в сентябре отмечается наибольшее присутствие населения по месту проживания, так как граждане возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще пользуются электронными услугами.
Ранее глава Росстата Павел Малков заявил, что Всероссийская перепись населения в 2021 году впервые пройдёт с использованием технологии больших данных в режиме эксперимента, сообщает RT. По его словам искусственный интеллект будет применяться «при анализе тех данных, которые агрегируют операторы мобильной связи».
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