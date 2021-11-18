Всероссийскую кремлевскую елку отменили из-за пандемии

По её словам, традиционные новогодние представления для детей в Кремле отменены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

«В целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей... традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) проводиться не будет», - отметила она.

Крылова добавила, что праздничный музыкальный спектакль «Волшебная сказка стеклодува» будет показан на телеканалах и в интернете.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 37 374 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего же с начала пандемии в России COVID-19 заразились 9 219 912 человек, сообщает RT.

