Всероссийскую кремлевскую елку отменили из-за пандемии
Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова заявила, что в 2021 году российских школьников не будут приглашать на Всероссийскую кремлевскую ёлку, сообщает ТАСС.
По её словам, традиционные новогодние представления для детей в Кремле отменены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
«В целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей... традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) проводиться не будет», - отметила она.
Крылова добавила, что праздничный музыкальный спектакль «Волшебная сказка стеклодува» будет показан на телеканалах и в интернете.
Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 37 374 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего же с начала пандемии в России COVID-19 заразились 9 219 912 человек, сообщает RT.
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