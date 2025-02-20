Всероссийское казачье общество определит приоритеты в развитии на II Большом круге
Более 900 участников соберутся на заседании II Большого круга Всероссийского казачьего общества – крупнейшей организации казаков в России – 25 февраля в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя. Об этом сообщила пресс-служба общества.
Выборные казаки представят интересы свыше 2100 казачьих обществ, входящих в состав Всероссийского казачьего общества и осуществляющих деятельность на территории 77 субъектов страны. Во II Большом круге примут участие в том числе помощник президента РФ, председатель Совета при президенте по делам казачества Дмитрий Миронов, полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе, зампредседателя Совета при президенте по делам казачества Юрий Чайка.
На заседании обсудят вопросы поддержки казаков – участников спецоперации на Украине, их профессионального развития, в том числе через формирование кадрового резерва российского казачества, а также расширения деятельности Всероссийского казачьего общества на регионы Северо-Запада путем включения в его состав Северо-Западного войскового казачьего общества. Кроме того, обсудят создание стимулов для экономической активности российского казачества.
Помимо этого, пройдет обсуждение широкого круга других важных для российского казачества вопросов. На заседание приглашены представители духовенства РПЦ, органов государственной власти, общественных объединений казаков, студенты высших учебных заведений, входящих в Ассоциацию казачьих вузов, кадеты казачьих кадетских корпусов и общеобразовательных организаций, деятели искусства и культуры.
По традиции мероприятие начнется с молебна в Храме Христа Спасителя. В рамках мероприятия будет организована фотовыставка, посвященная роли казачества в спецоперации. По окончании работы II Большого круга состоятся выступления Кубанского казачьего хора и мужского хора «Русский формат». Мероприятие начнется в 12:00.
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