Всероссийский «Выпускной вечер» онлайн состоится 27 июня
Министерство просвещения РФ рекомендовало российским регионам провести мероприятия, посвященные выпускным вечерам, 27 июня.
Главным мероприятием в масштабах страны станет общефедеральный «Выпускной вечер» - он охватит все регионы, а финалом программы станет популярный ежегодный фестиваль «Алые паруса».
Всего в 2020 году школы окончат почти 700 тысяч одиннадцатиклассников. В целях безопасности выпускников и учителей большая часть мероприятий 27 июня пройдет в онлайн-режиме.
При этом провести мероприятия «вживую» смогут только в тех регионах, которые к тому моменту выйдут на третий этап снятия ограничений. При этом выпускные вечера должны пройти со всеми предписаниями Роспотребнадзора и только после завершения экзаменационной кампании ЕГЭ.
Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены без участия выпускников. Очный этап сдачи экзаменов начнется 3 июля, передает ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru