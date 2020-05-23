Всероссийский последний звонок в России пройдет онлайн 25 мая
В России последний звонок для выпускников школ состоится 25 мая в онлайн-формате, сообщается на сайте Министерства просвещения РФ.
«В этом году в поддержку всех выпускников страны на официальном сайте Минпросвещения России и в социальных сетях ведомства стартует Всероссийская акция «Последний звонок – 2020». Школьников ждут увлекательные флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, известными блогерами, исполнителями и ведущими, которые поделятся воспоминаниями о времени, проведённом в школе, поздравят ребят и поблагодарят учителе», — сообщает ведомство.
Отмечается, что трансляция праздника пройдет в социальной сети «Вконтакте». Она начнется в 10:00 (мск), уточняют «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru