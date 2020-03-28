Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» откроет таланты
Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» стартовал 28 марта. Его цель – помочь каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что конкурс запускается во Всемирный день больших перемен.
Кириенко считает, что наступает время уникальных возможностей, несмотря на сложности, с которыми сейчас столкнулся весь мир.
«Конкурс «Большая перемена» – это большая возможность для каждого и то, насколько эффективно вы ей воспользуетесь, зависит только от вас. Каждый человек талантлив. Ваши возможности безграничны, главное – верить в свои силы и действовать. В конкурсе не будет проигравших. Все, кто примет участие – уже выигрывают. Каждый участник получит обратную связь от профессионалов, доступы к программам дистанционного обучения и многое другое», – отметил он.
В творческом состязании примут участие ученики 8-10 классов. Жюри оценит их навыки, необходимые для успешной конкуренции в современном мире, прежде всего – поиск нестандартных решений и коммуникационные навыки.
По словам Кириенко, 300 победителей в качестве награды получат гарантированную оплату обучения в ведущих вузах страны, дополнительные баллы при поступлении в вуз. По 200 тысяч рублей премии предназначено 300 победителям 8-9 класcов. Эти средства предназначены для обучения в вузах или оплаты дополнительного образования.
Финансовую поддержку получат педагоги и 20 лучших школ, ученики которых успешно пройдут испытания «Большой перемены».
Кроме того, все 1200 финалистов состязания отправятся в Артек.
Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров пояснил, что конкурс завершится в октябре. Школьники могут регистрироваться для участия до 22 июня 2020 года включительно. Первый тест пройдет 31 марта, но задания будут доступны для тех, кто пройдет регистрацию позже. Второй – мотивационный - тур стартует с 22 июня по 6 июля. Полуфинал пройдет с 20 июля по 14 сентября в регионах России. Финал состоится в октябре, тогда будут выявлены по 300 победителей среди 8-9 и 10 классов.
Напомним, организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Российское движение школьников и проект «ПроеКТОриЯ», а партерами являются Mail.ru Group («ВКонтакте») и ведущие российские вузы.
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