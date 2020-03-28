Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» откроет таланты

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» стартовал 28 марта. Его цель – помочь каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что конкурс запускается во Всемирный день больших перемен.

Кириенко считает, что наступает время уникальных возможностей, несмотря на сложности, с которыми сейчас столкнулся весь мир.

«Конкурс «Большая перемена» – это большая возможность для каждого и то, насколько эффективно вы ей воспользуетесь, зависит только от вас. Каждый человек талантлив. Ваши возможности безграничны, главное – верить в свои силы и действовать. В конкурсе не будет проигравших. Все, кто примет участие – уже выигрывают. Каждый участник получит обратную связь от профессионалов, доступы к программам дистанционного обучения и многое другое», – отметил он.

В творческом состязании примут участие ученики 8-10 классов. Жюри оценит их навыки, необходимые для успешной конкуренции в современном мире, прежде всего – поиск нестандартных решений и коммуникационные навыки.