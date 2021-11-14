Всероссийский экологический диктант стартует с 14 ноября

Всероссийский экологический диктант состоится на сайте экодиктант.рус, а также на организованных площадках в регионах и зарубежных странах, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов проекта.

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Мероприятие, которое будет проходить с 14 по 21 ноября, состоит из 25 вопросов. Они касаются в частности озера Байкал, заповедников, климата, энергетики и отходах.

Ежегодный проект призван обеспечить экологическую безопасность страны, повысить уровень экологической культуры и грамотности россиян.

Диктант будет включать в себя два с половиной десятка вопросов по разным тематикам, которые затрагивают заповедные территории, воду, Арктику, лес, зеленые финансы. На тест отводится 45 минут.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Экология
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