Всероссийский экологический диктант стартует с 14 ноября
Всероссийский экологический диктант состоится на сайте экодиктант.рус, а также на организованных площадках в регионах и зарубежных странах, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов проекта.
Мероприятие, которое будет проходить с 14 по 21 ноября, состоит из 25 вопросов. Они касаются в частности озера Байкал, заповедников, климата, энергетики и отходах.
Ежегодный проект призван обеспечить экологическую безопасность страны, повысить уровень экологической культуры и грамотности россиян.
Диктант будет включать в себя два с половиной десятка вопросов по разным тематикам, которые затрагивают заповедные территории, воду, Арктику, лес, зеленые финансы. На тест отводится 45 минут.
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