Мосэкомониторинг заявил об ухудшении экологической ситуации в столице
В российской столице зафиксировано превышение нормы содержания некоторых вредных веществ в атмосфере. В частности, речь идёт об оксидах углерода, сообщили в экстренных службах. Там уточнили, что ситуация в немалой степени возникла из-за сжигания мусора, передает РИА Новости.
Ранее стали массово поступать жалобы на дым и запах гари в воздухе в столице и Подмосковье. За последние сутки на территории магаполиса и области было зафиксировано почти 30 термических точек, где сжигали мусор, порубочные остатки в лесной местности, а также горела сухая трава.
На экологическом посту в столичном районе Люблино предельно допустимая концентрация оксидов углерода в воздухе превышена в 1,04 раза. Синоптики прогнозируют усиление ветра в течение дня, что должно улучшить экологическую обстановку и рассеять вредные примеси.
Экологическую ситуацию в столице в постоянном режиме оценивают почти 60 стационарных постов Мосэкомониторинга.
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