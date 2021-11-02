Мосэкомониторинг заявил об ухудшении экологической ситуации в столице

В российской столице зафиксировано превышение нормы содержания некоторых вредных веществ в атмосфере. В частности, речь идёт об оксидах углерода, сообщили в экстренных службах. Там уточнили, что ситуация в немалой степени возникла из-за сжигания мусора, передает РИА Новости.

Ранее стали массово поступать жалобы на дым и запах гари в воздухе в столице и Подмосковье. За последние сутки на территории магаполиса и области было зафиксировано почти 30 термических точек, где сжигали мусор, порубочные остатки в лесной местности, а также горела сухая трава.

На экологическом посту в столичном районе Люблино предельно допустимая концентрация оксидов углерода в воздухе превышена в 1,04 раза. Синоптики прогнозируют усиление ветра в течение дня, что должно улучшить экологическую обстановку и рассеять вредные примеси.

Экологическую ситуацию в столице в постоянном режиме оценивают почти 60 стационарных постов Мосэкомониторинга.

