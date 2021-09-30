Всероссийские проверочные работы заменят контрольные в школах

Вместо региональных и муниципальных контрольных в школах начнут проводить всероссийские проверочные работы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление глава Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

В Рособрнадзоре рассказали о сокращении числа контрольных и проверочных работ в школах

По его словам, количество контрольных работ ранее поручил снизить президент России. Для этого ведомство будет использовать всероссийские проверочные работы. Данный инструмент министр назвал «универсальным». «Верифицированный контент, соответствие федеральным государственным образовательным стандартам», — отметил Кравцов.

Такие работы помогут оценить качество усвоения знаний учащимися без дополнительных затрат времени и сил.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сокращение количества работ, проводимых в российских школах для оценки знаний учащихся. Ответственными за исполнение поручения назначены глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ОбразованиеШкола
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