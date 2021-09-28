В Рособрнадзоре рассказали о сокращении числа контрольных и проверочных работ в школах

Рособрнадзор уже провел работу по оптимизации количества контрольных и проверочных работ в школах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Путин поручил сократить число контрольных работ в школах

Как уточнили в Рособрнадзоре, соответствующие рекомендации регионы получили еще в августе.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сокращение количества работ, проводимых в российских школах для оценки знаний учащихся, напоминает РИА ФАН. Ответственными за исполнение поручения назначены глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов, они должны предоставить соответствующий доклад до 1 июля 2022 года, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Владимир ПутинШколыРособрнадзор
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