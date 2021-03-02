Всероссийская проверка системы оповещения населения пройдёт 3 марта
Проверка системы оповещения населения пройдёт во всех регионах России 3 марта, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В 10:40 по местному времени в тестовом режиме будут включены электросирены и громкоговорители, которые начнут подавать сигнал «Внимание всем!». Параллельно пройдёт проверка замещения эфира на российских общедоступных теле- и радиоканалах.
В сообщении МЧС говорится, что проверка проводится с «целью отработки своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
В ведомстве призвали граждан сохранять спокойствие и помнить, что подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые.
Ранее российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает обязательную эвакуацию граждан с территории, где объявлена угроза возникновения чрезвычайной ситуации или режима ЧС, сообщает РИА ФАН. В пояснительной записке к документу говорится, что введение обязанности для граждан эвакуироваться с территории предусматривается «с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий».
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