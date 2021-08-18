Всероссийская акция «Сохраним лес» начнётся с Якутии

Масштабное лесовосстановление начнется в Якутии 21 августа. Как пишет ТАСС, старт всероссийской акции «Сохраним лес» будет дан в городе Нерюнгри. Об этом заявил врио заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин.

Также он подчеркнул, что партия готова организовать работу непосредственно в регионе, подключив все имеющиеся ресурсы, как для усиления группировки, сил и средств в тушении, так и оказании адресной помощи пострадавшим.

Напомним, традиционная всероссийская акция «Сохраним лес» пройдет с 21 августа по 30 ноября. За это время по всей стране планируется высадить 70 миллионов деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодежки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».

Межрегиональный режим ЧС введён в Якутии из-за пожаров

А ранее вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что лесных пожаров в Якутии становится меньше, они больше не представляют опасности для населенных пунктов.

По его словам, руководство МЧС доложило, что опасность миновала, так как населенных пунктов в зоне огня больше нет. Трутнев выразил надежду, что ситуация в регионе переломлена, и пожары скоро прекратятся.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, площадь лесных пожаров в Якутии составила более 7 млн гектаров, или 2 -3% общей площади лесов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Чалабов
ТЕГИ:ЯкутияЛесные ПожарыЛес
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры