Всероссийская акция «Сохраним лес» начнётся с Якутии

Масштабное лесовосстановление начнется в Якутии 21 августа. Как пишет ТАСС, старт всероссийской акции «Сохраним лес» будет дан в городе Нерюнгри. Об этом заявил врио заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин.

Также он подчеркнул, что партия готова организовать работу непосредственно в регионе, подключив все имеющиеся ресурсы, как для усиления группировки, сил и средств в тушении, так и оказании адресной помощи пострадавшим.

Напомним, традиционная всероссийская акция «Сохраним лес» пройдет с 21 августа по 30 ноября. За это время по всей стране планируется высадить 70 миллионов деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодежки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».