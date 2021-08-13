Межрегиональный режим ЧС введён в Якутии из-за пожаров
Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера введён в Якутии в связи с лесными пожарами. Об этом проинформировала вице-премьер республики Ольга Балабкина. Она пояснила, что такой режим даст возможность более оперативно привлекать силы и средства на борьбу с огнём из других регионов.
С 8 августа в Якутии действовал режим ЧС регионального характера. По последним данным Авиалесоохраны на территории республики действует 171 природный пожар, за сутки ликвидировано 18. В тушении принимают участие свыше 5 тысяч человек и 755 единиц техники.
Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов. Применяется авиация. Сегодня в республику прибыли дополнительно 100 спасателей Уральского учебного спасательного центра МЧС. Кроме того, более 100 спасателей прибудут третьим эшелоном из Мирного в Якутск, для дальнейшего распределения на пожары.
Борьбой с пожарами в Якутии на месте непосредственно руководит глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Специалистами проводится непрерывный мониторинг воздуха.
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