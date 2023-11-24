Всероссийская акция «Новогодняя экоигрушка» собрала сотни елочных украшений

Сотни елочных украшений, сделанных из экологических материалов, уже собрала первая всероссийская акция «Новогодняя экоигрушка», сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По её словам, акция, проходящая в рамках премии «Экология – дело каждого», стартовала 1 ноября 2023 года с целью показать, как вторичное использование отходов позволяет уменьшить вред экологии, даря позитивные эмоции.

«Авторы лучших работ получат подарки, а игрушки, которые они сделали, украсят главную экоелку на ВДНХ», – отметила глава природоохранного ведомства.

Она рассказала, что первоначально ожидалось, что акция заинтересует юных экоактивистов, но отклик превзошел все ожидания.

«Нам пришлось выделить отдельный кабинет, в котором хранятся сейчас уже сотни таких посылок – это те, что успели дойти Москвы. И каждый день мы получаем новые», - отметила глава Росприроднадзора.

В рамках акции на ВДНХ в павильоне «Природоград B» проходит сейчас серия мастер-классов, на которых можно научиться превращать ненужные вещи в новогодние украшения. На ней опытные мастера-художники помогают всем желающим из пластиковых бутылок, картонных коробок, обрезков ткани сделать новогодние украшения.

«Эти экологичные игрушки можно будет передавать из поколения в поколение, сохраняя их не только для истории, но и как ценность бережного отношения к природе», – подчеркнула Радионова.

Главный эколог страны напомнила, что 31 марта 2021 года была учреждена премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого», которая присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Она проводится ежегодно. Заявки на четвертый сезон проекта принимаются до 1 апреля 2024 года на сайте экологияделокаждого.рф.

Среди партнеров премии: АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», НИУ ВШЭ, РУДН, Группа компаний «Мангазея», РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия» «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы и другие.

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ФОТО: пресс-служба Росприроднадзора
ТЕГИ:Экология

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