Жюри подвело итоги III сезона премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого»

Жюри Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» подвело итоги III сезона в ходе итоговой конференции в Москве. Всего на участие в конкурсе поступило свыше 80 тысяч заявок (в 14,5 раз больше, чем в первом сезоне).

За три года в премии приняли участие представители пяти континентов и 70 стран. В этом сезоне обладателем гран-при премии стал Андрей Филимонов из Одинцово (Московская область) за проект «Чистое тепло». Пятнадцатилетний подросток уже является студентом МГТУ имени Баумана. Его работа призвана уменьшить негативное воздействие предприятий на атмосферу. Юный ученый представил инновационную технологию, позволяющую перерабатывать и очищать выбросы ТЭЦ и других заводов, одновременно получая чистую энергию в виде синтез-газа. Научными руководителями выступили инженеры из инновационного центра «Сколково».

«В этом году премия «Экология – дело каждого» подарила новые имена и новые талантливые проекты в защиту природы. Нас стало значительно больше. Участники со всех пяти континентов объединили усилия в борьбе за чистую планету. За три года существования конкурса мы приняли свыше 130 тысяч заявок из 70 стран. И, конечно, свой вклад внесли жители всех российских регионов, включая новые. Я искренне признательна ребятам, их родителям, педагогам и наставникам за заботу об экологии и создание проектов, формирующих новую экологическую культуру. Вы помогаете воплотить нашу общую мечту – жить в гармонии с природой, в благополучной и безопасной среде», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Лауреатами премии в этом году стали участники из России, Белоруссии, Абхазии, Казахстана, Армении, Киргизии, Хорватии, Боливии, Шри-Ланки и Мексики. Наиболее популярной стала номинация «Экофокус» (58,5 тысячи работ), самое большое количество заявок поступило из Воронежской области. Также в топ-10 наиболее активных регионов вошли Челябинская область, Краснодарский край, Свердловская область, Ростовская область, Подмосковье, Республика Татарстан, Алтайский край, Липецкая область и Республика Башкортостан.

Радионова особо отметила высокое качество присланных работ. Члены жюри особо отметили 16-летнюю жительницу Волгодонска Викторию Лотник. Ее проект направлен на развитие экологического образования. Также она предложила создать на базе городского образовательного центра и музея природы под открытым небом метеоплощадку для изучения погодных и природных явлений.

Отличился и юный житель Подмосковья Родион Муцольгов. Он представил усовершенствованный проект по обучению ворон сбору мусора и его сортировке при помощи нейросети. Над своим детищем изобретатель трудится уже 4 года. Он доработал систему подачи корма и учел воздействие на работу не имеющего аналогов в мире устройства погодных условий.

Творческие проекты, присланные на суд жюри, затронули все сферы искусства, в частности, живопись, хореографию, поэзию, театр и музыку. Лауреатами премии стали в том числе и талантливые участники с ограниченными возможностями здоровья.

Все победители, призеры и лауреаты премии получили дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в более чем 20 российских вузов.

Почетными гостями итоговой конференции стали спецпредставитель президента России Сергей Иванов, спецпредставитель МИД Сергей Кононученко, Чрезвычайные и Полномочные послы Боливии, Никарагуа, Панамы, Колумбии, Мексики, Шри-Ланки, Гондураса, а также представители посольств Коста-Рики, Анголы, Сирии, ОАЭ, депутаты Госдумы Сергей Боярский и Николай Валуев, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева и другие друзья и партнеры премии.

В судейскую коллегию вошли глава Росприроднадзора Светлана Радионова, телеведущий и ученый Николай Дроздов, путешественник Федор Конюхов, народный артист России Игорь Бутман, народный художник России Никас Сафронов, тележурналист Елена Летучая, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, футболист Алексей Смертин и заместитель гендиректора АНО «Центр „Арктические инициативы“» Рустам Романенков.

Премия «Экология – дело каждого» вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поддерживает их борьбу за чистую Землю. Призерам и победителям премии вручили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и денежные сертификаты.

