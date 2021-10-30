Всемирная универсальная выставка ЭКСПО может пройти в Москве в 2030 году

«Международное бюро выставок (BIE) 29 октября завершило прием заявок на право проведения Всемирной выставки в 2030 году. В итоговом списке - пять городов-кандидатов: Москва (Россия), Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Одновременно с закрытием заявочного окна в России началась кампания по поддержке заявки российской столицы на «Экспо-2030». Символичный старт будет дан в Москве: после закрытия приема заявок одна из главных достопримечательностей столицы - Останкинская башня - окрасится в цвета российской заявки», - говорится в сообщении.

Россияне могут поддержать Москву в социальных сетях. Для этого необходимо разместить фотографию с любимым видом столицы с хэштегом #времяэкспо. Авторы лучших работ получат брендированные подарки от заявочного комитета «Москва Экспо-2030».

«Москва - это крупнейший мегаполис, который ежегодно привлекает десятки миллионов туристов со всего мира. Российская столица принимала основные международные мероприятия: чемпионат мира по футболу, Олимпиаду. По сути, «Экспо» - это единственное крупнейшее событие, которое никогда раньше не проходило в Москве. Опыт проведения Всемирной выставки в других странах показывает, что «Экспо» является драйвером дополнительного развития, привлекает новые инвестиции, создает рабочие места. Мы уверены, что в случае положительного решения Москва проведет «Экспо-2030» на высочайшем уровне», - заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Для проведения выставки уже определена локация - район «новой» Москвы вблизи аэропорта Внуково. В случае победы Москвы мероприятие проведут с 27 апреля по 27 октября 2030 года.

