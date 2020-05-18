«Обещанного три года ждут». Билли Новик о выплатах семьям с детьми
Один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В регионах проводятся прокурорские проверки по защите прав медиков на выплаты
Как минимум, в 19 российских регионах идут доследственные проверки по фактам невыплат денежных компенсаций медработникам, борющимся с COVID-19. В свою очередь, Минздрав РФ утвердил порядок выплат медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом. Предполагается, что выплата будет единовременной и полной, её размер не должен зависеть от количества смен и часов. Доплата положена всем, независимо от должности.
Билли Новик: «Правильно, медиков обижать не надо. С нетерпением ждем результатов. Надеюсь, первые из них появятся через пару-тройку месяцев», – отметил Билли Новик в интервью НСН.
Врачи представили клип на песню «На передовой»
Медики, работающие в так называемой «красной зоне» с больными COVID-19 записали песню «На передовой». Теперь они представили пользователям сети клип на неё. Солист группы ЭКГ Евгений Солдатов является заведующим отделением эндоскопии, а его коллега – главный в отделении интервенционной ультрасонографии Кирилл Луммер – играет в коллективе на барабанах.
Билли Новик: «Что ж, нередки случаи, когда именно музыка становится хобби у представителей этой достойной профессии. Восхищение вызывает тот факт, что в такое, казалось бы, нелегкое время, врачи находят в себе силы и время для создания подобных шедевров. Браво!» – выразил свое мнение музыкант в эфире НСН.
На выплаты на детей россияне подали 7 млн заявлений
Россияне подали через госуслуги 7 миллионов заявлений на выплаты на детей от трех до шестнадцати лет. Минкомсвязь сообщила, что в пиковые моменты на портале госуслуг оформляли более 3 тысяч заявлений в минуту.
Билли Новик: «Мы, кстати, тоже это сделали. Но пока никакой ответной реакции. Хотя сроки рассмотрения заявления, заявленные на портале, составляет пять рабочих дней, которые уже иссякли. Вероятно, создатели сайта не рассчитывали, что когда-нибудь кто-нибудь будет им пользоваться. Но обещанного, как говорится, три года ждут, подождем», – сказал он в беседе с НСН.
Более 120 стран поддержали идею независимого расследования причин пандемии
Более ста двадцати стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса.
Билли Новик: «Независимое, возникает вопрос, от кого? То есть до этого все данные получается были зависимыми? Надеемся, как всегда, на справедливость», – поделился он со слушателями НСН.
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Принято решение провести «Евровидение-2021» в Роттердаме, то есть там же, где оно должно было пройти в текущем году.
Билли Новик: «Что ж, конкурс продолжает свою жизнь, традиции продолжаются. Нам остается лишь пожелать удачи и победы нашим соотечественникам в этой нелегкой борьбе», – прокомментировал он в разговоре с НСН.
Синоптики призвали россиян не ждать тепла раньше лета
Синоптики заявили, что возвращение теплой погоды в центральную часть России не стоит ждать до лета.
Билли Новик: «Неудивительно. Каждому сезону своя погода, это даже нормально. А вообще, я очень люблю синоптиков и их предсказания. В следующей жизни я непременно стану синоптиком», – подытожил Билли Новик в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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