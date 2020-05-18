«Обещанного три года ждут». Билли Новик о выплатах семьям с детьми

Билли Новик: «Мы, кстати, тоже это сделали. Но пока никакой ответной реакции. Хотя сроки рассмотрения заявления, заявленные на портале, составляет пять рабочих дней, которые уже иссякли. Вероятно, создатели сайта не рассчитывали, что когда-нибудь кто-нибудь будет им пользоваться. Но обещанного, как говорится, три года ждут, подождем», – сказал он в беседе с НСН.

