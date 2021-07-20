«Всем раздай!» Путин накормил министров мороженым на МАКС-2021

«Денис, ты заплатил?» - в шутку поинтересовался вице-премьер Юрий Борисов у главы Минпромторга Дениса Мантурова, когда принесли мороженое для президента и членов его делегации. Но за Мантурова ответил Путин. Верховный главнокомандующий пообещал оплатить десерт за счет свердоходов.

Уточняется, что именно это мороженое Путин покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском и даже угощал им турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.