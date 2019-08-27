Путин отдал сдачу с купленного Эрдогану мороженого на развитие авиации
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поели мороженого на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает ТАСС, подчёркивая, что за лакомство заплатил президент России. Для своего турецкого коллеги он выбрал ванильное мороженое, а себе купил шоколадное и сливочное. Покупка обошлась в 210 рублей. Владимир Путин протянул продавцу пятитысячную купюру и попросил «отдать сдачу министру на развитие авиации». При этом глава государства указал на стоящего рядом главу Минпромторга Дениса Мантурова. Тот, в свою очередь, поблагодарил президента за щедрость.
Однако позже Владимир Путин решил угостить мороженым остальных членов российской и турецкой делегаций. По словам продавца, на сдачу в общей сложности было куплено 30 порций лакомства.
Кстати, на авиасалоне МАКС-2017 Владимир Путин расплатился за мороженое купюрой в 1 тысячу руб. А на сдачу попросил угостить сопровождающих его членов правительства. Желающих оказалось много, и глава «Ростеха» Сергей Чемезов доплатил еще 5 тысяч.
Ранее НСН писала, что российский самолёт МС-21 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Он продлился около пяти минут. До этого опытные образцы МС-21 совершали только испытательные или перегоночные полеты.
За полетом наблюдали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. До этого они успели осмотреть новейший российский истребитель Су-57, после чего поднялись на борт МС-21, побывав в его кабине и салоне.
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