Путин отдал сдачу с купленного Эрдогану мороженого на развитие авиации

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поели мороженого на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает ТАСС, подчёркивая, что за лакомство заплатил президент России. Для своего турецкого коллеги он выбрал ванильное мороженое, а себе купил шоколадное и сливочное. Покупка обошлась в 210 рублей. Владимир Путин протянул продавцу пятитысячную купюру и попросил «отдать сдачу министру на развитие авиации». При этом глава государства указал на стоящего рядом главу Минпромторга Дениса Мантурова. Тот, в свою очередь, поблагодарил президента за щедрость.

Однако позже Владимир Путин решил угостить мороженым остальных членов российской и турецкой делегаций. По словам продавца, на сдачу в общей сложности было куплено 30 порций лакомства.

Кстати, на авиасалоне МАКС-2017 Владимир Путин расплатился за мороженое купюрой в 1 тысячу руб. А на сдачу попросил угостить сопровождающих его членов правительства. Желающих оказалось много, и глава «Ростеха» Сергей Чемезов доплатил еще 5 тысяч.