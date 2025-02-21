Минсельхоз РФ не фиксирует существенного подорожания хлеба

Так в ведомстве прокомментировали информацию о том, что крупные производители хлеба уведомили торговые сети об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10-12%.

В Минсельхозе уточнили, что предстоящее повышение обусловлено удорожанием транспортировки, электроэнергии и кредитных ресурсов. Оно не сильно скажется на потребителях, так как внутренний рынок насыщен продукцией и обеспечен широкий выбор, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что себестоимость хлеба от производителей выросла на 27% за год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

