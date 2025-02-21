Минсельхоз РФ не фиксирует существенного подорожания хлеба

В Минсельхозе РФ заявили, что ситуация на рынке хлеба и хлебобулочных изделий в России стабильная, существенного повышения цен не зафиксировано, сообщает «Интерфакс».

ФАС: Наценка на хлеб в торговых сетях является аномально высокой

Так в ведомстве прокомментировали информацию о том, что крупные производители хлеба уведомили торговые сети об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10-12%.

В Минсельхозе уточнили, что предстоящее повышение обусловлено удорожанием транспортировки, электроэнергии и кредитных ресурсов. Оно не сильно скажется на потребителях, так как внутренний рынок насыщен продукцией и обеспечен широкий выбор, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что себестоимость хлеба от производителей выросла на 27% за год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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