Всех въезжающих в Крым ждет 14-дневная самоизоляция

В Крыму намерены принять положение об обязательном режиме самоизоляции сроком на 14 дней для всех въезжающих на полуостров. Об этом заявил председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк.



Он отметил, что накануне было дано поручение отправлять на самоизоляцию граждан, прибывших в Крым из Москва, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



Однако теперь это положение будет распространено на всех без исключения граждан, въезжающих на полуостров. Гражданам при въезде будут выдаватьпамятку, где будут обозначены все меры для соблюдения режима самоизоляции, сообщает КИА.









